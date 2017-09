Mercato – OM : la réponse de Porto pour Vincent Aboubacar !

Sur les tablettes du club marseillais, le dossier Vincent Aboubacar est très avancé contrairement aux autres dossiers amorcés par la direction marseillaise. En quête de trouver un attaquant au plus vite, la direction de l’OM s’active pour vite boucler l’arrivée d’un buteur avant la clôture du mercato d’été et si Vincent Aboubacar semble être la cible parfaite d’autant plus que l’international camerounais est auteur d’un bon début de saison avec 4 buts en 4 matchs. Par ailleurs, L’Equipe nous révèle dans ses colonnes du jour que l’OM est vraiment intéressée par le profil de l’ancien joueur du FC Lorient et rencontre des difficultés financières dans ce dossier.

Le FC Porto pas disposé à vendre !

En effet, malgré le fait que le dossier Vincent Aboubacar soit le plus avancé, les dirigeants du FC Porto ne comptent pas se séparer de leur buteur. Par ailleurs, 60% des droits économiques du joueur appartiennent au FC Lorient sur toute offre supérieure à 12 millions d’euros concernant le transfert de Vincent Aboubacar. Mais toutefois, que le transfert soit agréé ou non le club lusitanien devrait verser 60% au club bretons. A noter que l’offre marseillaise s’élève à 15 millions d’euros.