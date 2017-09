Mercato OM : Accord pour Mitroglou !

Le mercato de l’OM continue d’être très actif en ce dernier jour. Alors la piste menant à Dembélé a été définitivement close, les dirigeants marseillais ont formulé une nouvelle offre pour l’attaquant de Benfica, Mitroglou. Sera-t-elle suffisante pour que les deux parties tombent d’accord ? Le temps presse pour l’OM qui n’a plus que quelques heures pour boucler son mercato estival.

Accord avec le joueur et dénouement proche !

Marseille a proposé 18 millions pour s’offrir les services du buteur Kostas Mitroglou. Le club portugais réclame au moins 20 millions ce qui laisse penser qu’il reste plus quelques détails pour boucler la transaction. Quelle équipe ferra l’effort financier permettant de faire pencher la balance du bon côté ? En cas d’accord, le transfert pourrait rapidement être officialisé étant donné que Kostas Mitroglou et l’OM sont déjà d’accord sur le contrat et la durée de celui-ci. Le joueur serait même en route pour Marseille selon une source au Portugal !

#Benfica Benfica cedeu e Mitroglou vai a caminho do Marselha https://t.co/8oLBD6q6e9 — O Jogo Online (@ojogo) 31 août 2017

Parallèlement à ce dossier, l’attaquant Slimani et Leicester ont été relancés par la direction de l’OM en cas d’échec pour Mitroglou. Un prêt est envisagé pour pallier au montant demandé par Leicester (25 millions d’euros). Si ces deux pistes échouent, on dirige tout droit vers zéro recrue en attaquant pour l’OM ce dernier jour de mercato…