Pariez sur la neuvième journée de Ligue 1

Le championnat de France nous a déjà offert pas mal de surprises alors que la Ligue 1 n’a repris que depuis quelques semaines. Alors qu’on savait déjà que le Paris Saint Germain serait très difficile à aller chercher pour la course au titre, tous les observateurs étaient convaincus que Monaco, champion de France en titre, serait capable de tenir tête au club de la capitale au moins jusqu’à la trêve. Mais les joueurs de Jardim comptent déjà 3 points de retard avec un match nul et une défaite. Nice qui était la bonne surprise l’année dernière est pour le moment en difficulté en ce moment en ce début de Ligue 1 avec seulement 3 victoires pour 4 défaites.

Duel entre gros clubs en difficulté

Le football est plein de surprises et la neuvième journée de championnat de France ne devrait pas déroger à la règle, surtout qu’il y a encore de grosses affiches lors de cette journée. Nous aurons le droit notamment à un gros match entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco. Deux clubs qui font partie des gros morceaux de la Ligue 1, mais qui connaissent quelques difficultés en ce début de saison. Pour emporter une grosse mise en pariant sur ce match nous conseillons la section Football · Ligue 1 – Pariez avec William Hill situé outre manche. Les côtes sont très intéressantes chez ce bookmaker notamment pour le match nul, il est coté à 3,75. Misez 100€ sur ce résultat et vous empocherez 375€.

Marseille sur sa lancée ?

Mais cette rencontre ne sera pas la seule qui peut être intéressante pour nos amis parieurs. L’Olympique de Marseille se déplace du côté de Strasbourg, le champion en titre de Ligue 2. Après un début de crise, les joueurs de Rudi Garcia ont su réagir en obtenant une victoire de prestige avec la manière face au rival, l’OGC Nice lors de la dernière journée de Ligue 1. Une victoire de Florian Thauvin et ses coéquipiers est côté à 2,00. Une côte très intéressante pour un pari presque sans risque, Strasbourg n’a remporté qu’un seul match depuis le début de saison.

Une surprise du côté de Saint Etienne ?

Pour les amateurs de grosses côtes, on vous conseille de regarder de plus près le match Saint-Etienne – Metz. La côte pour une victoire de Metz est à 7,00 ! Alors certes le promu messin n’a gagné qu’un seul match depuis le lancement de la saison, mais le club lorrain n’a jamais démérité loin de là et Milan Bisevac et ses partenaires pourraient très bien décrocher une deuxième victoire sur le terrain de Geoffroy-Guichard. Alors certes l’équipe entrainée par Oscar Garcia compte 14 points pour le moment en championnat, mais elle reste sur deux matchs sans victoires, un match nul contre le Stade Rennais à domicile et une défaite très inquiétante contre Troyes alors que l’équipe de Jean-Louis Garcia était réduite à 10 depuis le début de la rencontre. Une victoire de Metz peut être plus que probable et on vous conseille de faire une petite mise dessus.

Mais bien entendu, on vous conseille fortement de regarder aussi les autres matchs chez les bookmakers, il y a beaucoup de belles côtes pour cette journée de championnat et comme le football nous réserve toujours des surprises, il se peut que vous puissiez trouver votre bonheur.