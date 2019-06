Aujourd’hui, les paris sur le foot représentent plus de 70% de l’ensemble des revenus des paris sportifs. Cette industrie est estimée à des milliards d’euros et accueille un grand nombre de passionnés étant donné qu’il existe une multitude de sites en ligne fiables et légaux qui opèrent dans le secteur et qui permettent ainsi facilement aux parieurs de jouer depuis le confort de leur maison. Il est même actuellement possible de parier depuis les appareils mobiles de dernière génération. Cela signifie que vous pouvez jouer à n’importe quel moment et à n’importe quel endroit, et ce lorsque vous disposez d’un Smartphone ou d’une tablette. Alors, si vous avez besoin de prendre une pause au service pour effectuer quelques paris, il vous suffit de vous connecter à internet via votre téléphone. Par ailleurs, le but de parier sur le football, c’est de pouvoir décrocher d’impressionnantes sommes d’argent. Et si bon nombre de parieurs parviennent juste à engranger quelques modestes sous, les plus chanceux réussissent par contre à décrocher de gros prix. Dans cet article, nous vous présentons les matchs de football sur lesquels les paris les plus élevés ont été placés, mais nous vous dévoilons également les records de gains enregistrés sur des rencontres. Toutes ces informations trouvées par nos spécialistes.

Allemagne VS Espagne : Coupe du Monde 2010

La Coupe du Monde FIFA 2010 qui s’est déroulée en Afrique du Sud restera à jamais gravée dans l’histoire de cette grande messe du football organisée tous les quatre ans, et ce pour plusieurs raisons. On retiendra certainement le but valable, pourtant non accordé au joueur anglais Frank Lampard, l’arrêt de la balle de la main par l’Uruguayen Luis Suarez qui a ruiné les chances du Ghana, le sacre des Espagnols, et surtout le bruit assourdissant que faisaient les vuvuzelas. Cependant, la demi-finale ayant opposé l’Espagne à l’Allemagne restera également dans les annales de l’histoire comme étant l’un des matchs sur lesquels plus de paris ont été placés sur les bookmakers. Un parieur anonyme a notamment effectué une mise de 417 000 de livre sterling sur l’Allemagne. C’est tout simplement le plus gros pari de l’histoire placé sur un match de football de la Coupe du Monde. Malheureusement, pour le parieur qui était éligible à un gain de 800 000 £, Carles Puyol l’ancien défenseur barcelonais donna la victoire aux Espagnols d’une tête surpuissante à la 73e minute.

Mali Vs Angola : Coupe d’Afrique Des Nations 2010

L’un des plus gros paris sur un match de football a été fait lors de la Coupe d’Afrique des nations 2010 disputé en Angola. Justement, le match d’ouverture de cette 27e édition de la plus grande compétition africaine de foot a vu s’opposer le pays hôte au Mali. Nombreux sont les bookmakers qui donnaient logiquement l’Angola favori. Les parieurs n’ont alors pas lésiné sur les moyens pour placer de grosses mises sur les Angolais. Un étudiant universitaire a notamment placé une mise de 4 400 livres sterling sur la victoire de l’Angola qui menait déjà sur un score de 4 buts à zéro à 12 minutes de la Fin. Cependant, dans le dernier quart-heure, les Maliens vont miraculeusement réussir l’impensable en égalisant tous les quatre buts pour un score final de 4-4. L’étudiant en question pensait pouvoir gagner une somme de 440 £, mais la détermination des joueurs maliens ont ruiné ses espoirs.

Luton VS Liverpool : FA CUP 2006

Xabi Alonso, l’ancien milieu de terrain central de Liverpool, est notamment connu pour ses lourdes frappes. C’est ainsi qu’en 2006, Adrian Hayward n’a pas hésité à miser sur un but de l’Espagnol lors du troisième tour de la FA Cup qui opposait Liverpool à la modeste formation de Luton. Pour cet évènement, la plupart des sites de paris sportifs dûment accrédités proposaient une cote de 125. Tout comme Adrian, de nombreux amateurs de paris sportifs ont placé des mises sur le résultat final. Contre toute attente, les joueurs de Luton ont réussi à prendre l’avantage, menant même sur un score 3 buts à 1, avant que les Reds ne se révoltent pour finalement s’imposer 5 buts à 3. Xabi a notamment marqué un somptueux but, permettant à Adrian d’empocher une somme de 25 000 livres.

France VS Portugal : Euro 2016

Lorsque la finale de l’Euro 2016 proposait une affiche quelque peu déséquilibrée entre le Portugal et la France, pays hôte, les bookmakers n’ont pas hésité à proposer de cotes très intéressantes. Nombreux étaient les analystes et autres observateurs qui donnaient l’équipe française vainqueur d’autant plus que les performances de la formation portugaise restaient à désirer malgré leur présence en Finale. Cela n’a pas empêché Daman Chick, un cuisinier britannique, a misé sur un but victorieux d’Eder l’attaquant portugais. Miraculeusement ! Ce dernier réussit à donner la victoire au Portugal à la 109e minute. Daman empocha une somme d’un million de livres. Par ailleurs, il est à noter que ce match est l’une des rencontres sur lesquelles les bookmakers ont enregistré l’un des plus grands nombres de paris.

Les gains les plus impressionnants enregistrés aux paris sur le football

Si vous êtes un habitué de l’univers des paris français, vous saurez qu’il n’est pas rare de voir des parieurs décrocher de gros montants. C’est ainsi qu’en janvier 2014, un membre de Betclic a remporté un jackpot de 300 000 €, c’est tout simplement le plus gros gain octroyé pour le moment par un établissement de pari détenant une accréditation auprès de l’ARJEL, l’organisme qui s’occupe de la régulation du secteur des jeux d’argent en France. Il l’a fait en misant sur un ensemble de 14 matchs. Un autre heureux gagnant a été enregistré sur le site Winamax avec un gain de plus de 250 000 €. Le parieur en question a placé des mises sur les rencontres de la phase de groupe de la Coupe du Monde de football 2018 qui s’est déroulée en Russie. Ce qui est encore plus surprenant, c’est qu’il n’a joué qu’avec l’offre de pari remboursé. Il y a également un parieur qui a cette fois-ci pronostiqué le résultat de 12 matchs de la Ligue 1 pour décrocher un montant supérieur à 160 milles d’euros. Aussi, grâce à un pari combiné, un joueur fidèle à l’opérateur PMU a gagné un pactole de 198 000 €. En mars 2018, un parieur nommé Aymen, membre de l’excellent casino en ligne Unibet, a marqué les esprits en remportant un gain de plus de 154 000 d’euros. Pour y arriver, il a tout de même mettre en jeu un montant d’une cinquantaine d’euros. En dehors de ces heureux gagnants, Dame chance a souri à beaucoup d’autres parieurs que nous aborderons dans la suite.

Une somme de 180 000 £ décrochée par un vietnamien

En 2016, grâce à un but à la 94e minute de Eibar, club de la Liga espagnole, et de la victoire de Watford contre Nottingham Forest en FA Cup, un Vietnamien a pu décrocher un gain total de 180 milles de livre sterling. Ce père de trois enfants a en effet effectué un pari combiné de 1 £ comprenant plusieurs rencontres se déroulant dans plusieurs grands pays européens. Au nombre de ces derniers, il y a le Portugal, l’Allemagne, l’Italie, et la Belgique. Ce parieur âgé de 27 ans n’a pas pu cacher son immense joie.

Un gain de 10 000 £ empoché par Mick Tunnicliffe

Mick Tunnicliffe a parié en 2002 que son fils âgé de 9 ans jouerait un jour pour Manchester United et l’équipe d’Angleterre. En 2012, lors d’un match qui opposait les Red Devils contre Newcastle, Ryan Tunnicliffe a vu son nom être inscrit parmi les remplaçants. Cela a permis à son père Mick de décrocher un gain de 10 milles de livre sterling. Ce qui est formidable, c’est qu’il pourra toucher une somme de plus de 30 milles de livre si jamais son fils réussi à être sélectionné dans l’équipe nationale d’Angleterre.

Le pari gagnant de Peter Edwards

Mick Tunnicliffe est loin d’être la seule personne qui a misé sur l’avenir footballistique d’un membre de sa famille. En 1998, Peter Edwards a fait un pari spécial qui lui a valu plus tard un gain de plus de 125 000 £. En effet, il a prédit avec une mise de 50 £ que son petit-fils nommé Harry Wilson grandira un jour pour représenter le Pays de Galles. 15 ans plus tard, Harry est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune joueur à évoluer sous les couleurs galloises. C’était lors d’un match qui opposait l’équipe galloise à la Belgique. Ce pari a changé pour toujours la vie du grand-père qui a eu foi en la réussite de son petit-fils.

200 000 £ gagné en raison du sacre de Leicester

Au début de la saison 2015/16 en Premier League, les chances données par les bookmakers à Leicester City pour remporter le titre étaient trop minimes. Cependant, compte tenu des cotes avantageuses, nombreux sont les joueurs qui ont pris la décision de tenter le coup. À la grande surprise, les poulains de Claudio Ranieri ont créé l’exploit en finissant en tête du championnat. Cela a fait perdre de grosses sommes d’argent aux sites de paris. En revanche, les parieurs les plus audacieux ont été récompensés. C’est ainsi qu’un joueur anonyme a réussi à décrocher un énorme gain de 200 000 £ en ayant misé que 100 £ au début du championnat.

Un parieur remporte 46 000 £ en 2014

Avant la demi-finale de la Coupe du Monde FIFA 2014 organisée au Brésil, un parieur anonyme avait non seulement prédit que l’Allemagne allait écraser le pays hôte par un score de 7 buts à 1, mais il avait également pronostiqué que Sami Khedira serait parmi les joueurs convoqués pour le match. À l’arrivée, les Allemands s’imposaient exactement sur le score et Khedira figurait sur la feuille du match. Le parieur empocha finalement un montant de 46 000 £ pour avoir parié seulement 20 £.

Un choix gagnant

Les paris en direct sont devenus progressivement l’une des options favorites des parieurs. C’est ainsi qu’un joueur originaire de Londres a décroché le gros lot en faisant un pari combiné. Il a en effet placé une mise sur une série de matchs en 2014. Les résultats des rencontres ont confirmé ses pronostics et lui ont permis de décrocher une somme de 650 000 £. Il avait notamment prédit un match nul entre les Hammers de West Ham United et les Potters de Stoke City.