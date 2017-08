Mercato – PSG : Angel Di Maria, une affaire qui ferait réfléchir !

Très proche de rejoindre le club de la capitale, l’arrivée de Neymar devrait faire bel et bien faire des victimes au sein de l’effectif d’Unai Emery. Le premier joueur qui pourrait faire les frais de cette transaction c’est Angel Di Maria. Alors qu’il y a quelques temps, ce dernier avait tenu à remettre les choses en place concernant son avenir

La chose la plus important pour moi c’est que ma famille et moi sommes super heureux ici à Paris. Mon entraineur et moi avant une bonne relation. Une seule chose me motive c’est tout donner pour l’équipe et gagner des titres

Mais aujourd’hui, avec l’arrivée de Neymar, celui que l’on appelle El Fideo pourrait remettre son avenir en cause du côté de Paris.

Di Maria modifierait le rendement de Paris !

A paris, le nom Neymar est scandé sur toutes les lèvres. Les dirigeants du club de la capitale comptent bien s’offrir l’international brésilien avant la fin de ce mercato estival, mais à quel prix. En effet, s’il faudrait imaginer un duo Neymar et Di Maria, nous les fans de foot seront bluffés. Mais financièrement, la vente de Di Maria serait très bénéfique pour Paris car ce dernier aurait le troisième salaire du vestiaire parisien et possède également une valeur marchande à hauteur de 50 millions d’euros. C’est ainsi que L’Equipe dans ses explications nous révèle que le départ de l’international argentin permettrait aux dirigeants du club de faire de la place dans la masse salariale et ainsi renflouer les caisses. Avec son nom circulant déjà du côté du FC Barcelone comme potentiel remplaçant de Neymar, reste à savoir si c’est lui que choisiront les dirigeants parisiens sachant que ces derniers devront se séparer de l’un de leur meilleur joueur.