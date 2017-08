Mercato – OM : Marseille enfin fixé dans le dossier Carlos Bacca ?

Depuis plusieurs mois, les dirigeants de l’Olympique de Marseille feraient des yeux doux à Carlos Bacca. A la recherche d’un attaquant de renom, les dirigeants de l’OM souhaiteraient faire venir l’international colombien en France. Ce dernier ne serait pas contre l’idée de venir déposer ses valises dans la cité phocéenne et d’après les informations obtenues auprès des sources sûres, un accord à d’ores et déjà été trouvé, il reste plus qu’aux dirigeants de l’Olympique de Marseille de trouver un terrain d’entente avec leurs homologues du Milan AC.

Bacca dans le viseur de la Lazio

En concurrence avec plusieurs clubs concernant le dossier Bacca, les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient intérêt à s’activer s’ils ne veulent pas être surpris par les événements. En effet, selon les informations de La Repubbica, le club italien de Lazio se serait immiscé dans le dossier et souhaiterait s’attacher les services du joueur. Sur le point de perdre Baldé Keita, l’entraîneur Simone Inzaghi voit en Bacca, le joueur pouvant le remplacer. Le maintient de l’international colombien au sein de l’effectif serait même devenu une priorité absolue.